Conte-Merkel: “Emergenza coronavirus al primo posto agenda UE”

(Teleborsa) – Collaborazione europea di fronte all’emergenza sanitaria Covid-19 che deve essere al primo posto dell’agenda europea per gli effetti sanitari ed economici.

È quanto hanno convenuto il premier Giuseppe Conte e la cancelliera Angela Merkel al termine di una lunga conversazione telefonica dedicata interamente all’emergenza Coronavirus.

“Entrambi i leader hanno convenuto che tale pandemia vada posta al primo posto dell’agenda europea tanto sul piano sanitario, che sul quello degli effetti economici”, si legge nella nota rilasciata da Palazzo Chigi.

Nel corso della telefonata, i due leader hanno ribadito “l’esigenza del più ampio coordinamento e collaborazione europea a tale riguardo e la convinzione che dovranno essere adottate tutte e misure necessarie per far fronte a tale emergenza globale“.

Merkel ha espresso “piena solidarietà della Germania nei confronti dell’Italia, che in questo momento è in prima linea nel far fronte a tale eccezionale sfida”.

“Come sto ripetendo nei miei numerosi contatti con i vari leader europei, mi attendo che tutti i prossimi lavori dei Ministri finanziari, a partire dall’Eurogruppo di lunedì, si concentrino esclusivamente sulle misure volte a contrastare i pesanti effetti del Coronavirus sull’economia europea”, ha aggiunto il premier italiano, sottolineando che “ad una sfida eccezionale si risponde con misure eccezionali”.