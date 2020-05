Conte media su “nodo scuola” ma è “alta” la tensione Pd-M5S

editato in: da

(Teleborsa) – Su come riprendere la scuola a settembre è aperto il confronto nella maggioranza. Il Premier Conte lavora a una mediazione, in vista di un vertice che potrebbe tenersi anche nella giornata di oggi domenica 24 maggio, e che il Capo del Governo vuole sia risolutivo. Ma tra Pd e M5S emergono però nuove tensioni: su Atlantia, codice appalti, e anche sulla possibile ricandidatura di Virginia Raggi a Sindaco di Roma.

Ieri, sabato 23 maggio, manifestazioni in 19 città del Paese per chiedere il “tutti in classe” da settembre. “Una priorità per il Governo”, assicura la Ministra MIUR, Lucia Azzolina. Mascherine assicurate per i prossimi esami di maturità.