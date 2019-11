Conte, la Manovra ha evitato un aggravio della pressione fiscale

editato in: da

(Teleborsa) – “La strategia del Governo è molto chiara: tutti devono pagare le tasse per pagarne meno. La Manovra mette in atto in modo chiaro questa strategia, abbiamo voluto evitare un aggravio della pressione fiscale, anzi abbiamo messo più incentivi per la crescita, per la sostenibilità, più risorse per la famiglia, per i lavoratori, per il welfare, nonostante un quadro macroeconomico complesso”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento all’inaugurazione dell’anno accademico della Guardia di Finanza.

La Manovra, secondo Conte, “è moderatamente espansiva, orientata verso una crescita duratura e strutturale” e, infine, ribadisce che evitare l’aumento IVA “è stato un risultato non scontato”.