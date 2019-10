Conte: “Guerra commerciale è deleteria per tutti”

editato in: da

(Teleborsa) – La guerra commerciale che sta penalizzando l’Europa rischia di colpire soprattutto l’Italia e, alla fine, di danneggiare tutti. È quanto dichiarato dal premier Giuseppe Conte nelle dichiarazioni congiunte con il presidente designato del Consiglio europeo Charles Michel, incontrato a Roma.

“I dazi imposti sui prodotti europei rischiano di incidere pesantemente sul nostro Made in Italy: lavoreremo con la massima determinazione per proteggere i nostri interessi economici, in un quadro di interlocuzione con gli Usa e in sinergia con l’UE. Dobbiamo evitare una spirale di guerra commerciale che sarebbe deleteria per tutti“, ha dichiarato Conte.

“Una spirale protezionistica è la strada meno consigliabile tra due partner strategici come UE e USA”, ha aggiunto il premier che ha ringraziato il presidente uscente Donald Tusk, “per l’attività svolta” e chiesto di “lavorare con coraggio a un’Unione più solidale, finalmente attenta alla crescita, al lavoro, all’ambiente, ad una dimensione strutturale della gestione dei flussi migratori”.

“È necessario stabilire una partnership solida con l’Italia per lavorare insieme alle tematiche legate alle migrazioni, e per rafforzare il tema della solidarietà”, ha risposto Michel, ribadendo il suo “impegno per fare in modo che avanzino gli sforzi per una maggiore cooperazione”.