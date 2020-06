Conte e Sanchez all’UE: “Apertura frontiere sia condivisa&...

editato in: da

(Teleborsa) – La riapertura delle frontiere comunitarie sia effettuata coordinandosi al meglio per evitare qualsiasi discriminazione tra gli Stati membri, specie tra quelli che hanno subìto più danni dalla pandemia Covid-19.

È quanto hanno chiesto Italia e Spagna alla Commissione Europea con una lettera firmata dai due premier Giuseppe Conte e Pedro Sanchez e indirizzata alla Presidente Ursula von der Leyen.

“È il momento di riattivare le nostre economie, recuperare la normalità e anche un elemento fondamentale del progetto europeo come la libertà di movimento nello spazio Schengen”, si legge nella lettera a firma Conte e Sanchez.

“Molti dei Paesi membri si stanno preparando al momento in cui riapriranno i confini alla mobilità turistica. Il modo in cui questo processo verrà portato avanti determinerà in larga misura la percezione che i nostri cittadini hanno della centralità dell’Unione Europea nell’affrontare questa crisi e la resilienza dei principi fondamentali dell’UE e di Schengen”, sottolineano i premier italiano e spagnolo.

“Il ritorno dell’Unione Europea alla normalità richiede, sui movimenti alle frontiere, criteri condivisi, trasparenza e pieno coordinamento. Questo l’obiettivo della lettera che ho inviato, insieme a Pedro Sanchez, alla Presidente della commissione Ue von der Leyen”, ha aggiunto Conte sul suo profilo Twitter.

