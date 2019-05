Conte: “Decreti sicurezza e famiglia rimandati a dopo il voto”

editato in: da

(Teleborsa) – I decreti sicurezza e famiglia saranno discussi dopo il voto per le elezioni europee del prossimo 26 maggio. A darne l’annuncio è stato il premier Giuseppe Conte durante un incontro con la stampa a Palazzo Chigi.

“Ho sentito Salvini e Di Maio e convenuto che è complicato tenere un Cdm domani o dopodomani per cui lo abbiamo rinviato alla settimana prossima, nel primo giorno utile“, ha dichiarato il premier.

In particolare, Conte ha spiegato che del dl sicurezza “è giunta ai miei uffici una versione riveduta. Nella nuova versione mi sembrano superate le criticità emerse“.

Il Presidente del Consiglio, che aveva già avuto una colazione di lavoro col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha aggiunto che “sul dl il Colle non fa censura né dà giudizi politici” e che “non si può attribuire al presidente della Repubblica la censura preventiva né un sindacato politico. Gli si fa un torto in astratto e in concreto: non ha svolto questo ruolo né intendeva svolgerlo”, ha dichiarato in riferimento alla notizia di rilievi da parte del Quirinale al decreto.

“Si è scritto di risse sfiorate e discussioni accese nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri: il clima è stato molto sereno e molto costruttivo, vi deludo. Abbiamo addirittura sospeso per confrontarci per gli staff tecnici” ha poi aggiunto Conte.

“Alcune criticità sono state superate in questo testo che è pronto ed è a prova di approvabilità“, ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite in serata a “Porta a Porta”. “Poi se per motivi non tecnici ma di altra natura c’è chi preferisce che il dl Salvini venga approvato la settimana prossima non mi do fuoco, lo approveremo la settimana prossima”.