Conte, confidiamo misure Manovra siano valido supporto ad azione GdF

(Teleborsa) – “Confidiamo che le misure, che sono ora al vaglio del Parlamento, costituiscano un valido supporto alla vostra azione” di contrasto all’evasione ed elusione fiscale.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo alla cerimonia della Guardia di Finanza, insieme al ministro Roberto Gualtieri.

“Lottare contro l’evasione fiscale – ha aggiunto Conte – non è solo doverosa applicazione della legge, ma una battaglia che attiene alla cultura, all’etica, alla giustizia sociale, perché consente di liberare risorse per il welfare, a beneficio dei nostri anziani, delle persone con disabilità, dei più poveri, dell’istruzione, ricerca, sanità”. Per Conte inoltre le misure contenute nella Manovra e nel decreto fiscale, in particolare, sono “della massima rilevanza”.