Conte Bis mette il turbo a Piazza Affari e lo Spread va giù

(Teleborsa) – Piazza Affari chiude la seduta in rally, ma fanno bene anche le altre Borse Europee, in una giornata dominata dall’ottimismo per gli sviluppi delle trattative commerciali fra USA e Cina. Milano è stata galvanizzata anche dal rinnovo del mandato a Giuseppe Conte per formare un governo Pd-M5S.

L’effetto si è visto sullo Spread sceso a 167 punti, con un calo di 8 punti base rispetto al valore precedente, a fronte di un rendimento del BTP decennale pari allo 0,97%. Anche l’asta di BTP a 5 e 10 anni ha rilevato rendimenti in forte calo.

Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,23%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,34%), raggiunge 56,53 dollari per barile.

Tra le principali Borse europee ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dell’1,18%, tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dello 0,98%, acquisti a piene mani a Parigi, che vanta un incremento dell’1,51%.

La migliore è Milano, con il FTSE MIB che raggiunge i 21.398 punti (+1,94%); sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che con il suo +1,85% avanza a quota 23.265 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+1,2%), come il FTSE Italia Star (1,0%).

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti tecnologia (+2,97%), beni industriali (+2,86%) e bancario (+2,53%). Il settore materie prime, con il suo -0,64%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo CNH Industrial (+5,18%) ed altri titoli industriali, come Prysmian (+4,61%) e Leonardo (+4,29%). Il comparto era stato fra i più penalizzati nell’ultimo periodo.

Brillante Poste Italiane (+4,70%).

Fra i più forti ribassi si segnala Pirelli, che chiude la seduta con -2,19%.

Pensosa Tenaris, con un calo frazionale dello 0,65%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banca MPS (+13,14%).

