Conte bis, il Senato vota la fiducia

editato in: da

(Teleborsa) – Il governo Conte bis incassa la fiducia al Senato con 169 sì,133 no e 5 astenuti ed entra ufficialmente in carica nel pieno dei poteri.

“Un nuovo inizio per l’Italia, una stagione riformatrice di rilancio e speranza. Costituzione e rispetto delle Istituzioni la nostra bussola, gli interessi degli italiani il nostro obiettivo. Al lavoro con coraggio e determinazione”, si legge in un tweet del premier Giuseppe Conte.

“Ora inizia la grande sfida: cambiamo insieme l’Italia“, twitta il segretario PD Nicola Zingaretti.

L’esecutivo dovrà ora prendere diverse decisioni, a partire dalla nomina dei sottosegretari. “Dobbiamo fare il prima possibile”, ha dichiarato Conte a proposito del Consiglio dei ministri in programma giovedì. Per il premier, ora la priorità è “governare”, come ha risposto all’uscita dal Senato dopo il voto di fiducia al governo.