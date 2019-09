Conte Bis: dopo ok della Camera oggi vota il Senato

editato in: da

(Teleborsa) – Secondo test per il Governo guidato da Giuseppe Conte, nato dall’accordo tra PD e M5s. Dopo aver incassato la fiducia della Camera, nella giornata di ieri, lunedì 9 settembre, con 343 voti favorevoli e 263 contrari, oggi martedì 10 settembre, il Conte Bis dovrà superare l’ultimo scoglio al Senato dove è caccia all’ultimo voto visto che i numeri sono decisamente più risicati.

In soccorso del Governo, però, non solo M5s, Pd e Leu ma anche, secondo quanto annunciato durante le dichiarazioni di voto, alcuni esponenti del Gruppo Misto.

Dopo aver agevolmente superato il primo ostacolo nella giornata di ieri – tra l’Aula e la piazza dove è andata in scena la protesta di Fdi e Lega, con momenti di bagarre durante il dibattito parlamentare – il Governo Conte 2 si prepara a vivere l’ennesimo, delicato passaggio. Intanto, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, esulta su Twitter per il voto di fiducia: “Un altro passo in avanti per cambiare l’Italia e renderla più verde, giusta e competitiva”.