Conte all’assemblea Assolombarda: “Voltiamo pagina, vinciamo sfide insieme”

(Teleborsa) – Il Premier Conte all’assemblea di Assolombarda, in corso a Milano, ha affermato che il governo intende “voltare pagina”, parlando di una “politica arrugginita” negli ultimi anni. “Il Paese ha voglia di correre, le nostre porte sono sempre aperte, affrontiamo e vinciamo le sfide tutti insieme”ha aggiunto.

Un’affermazione giunta in risposta alle esortazioni arrivate dal Presidente Carlo Bonomi, che nel discorso di apertura chiesto al governo ed alla politica di “mettere a frutto le nuove condizioni che si sono create”.

Nel suo discorso dinanzi alla platea, Conte ha parlato anche di un “grande progetto riformatore” e di semplificazioni amministrative che il governo vuole portare avanti. Un cenno anche alla riforma fiscale il cui obiettivo “non è aumentare il carico fiscale ma diminuirlo” e punta ad un fisco “più efficiente, più giusto”.

Conte ha poi sottolineato che “dalla riduzione dello Spread l’Italia avrà risorse nel tempo per 18 miliardi“, che il governo intende “reinvestire per l’abbattimento del cuneo fiscale”.

Il Premier non poteva non far cenno alla guerra dei dazi che – ammette – “ci sta mettendo a dura prova”. E parla di una “prospettiva che rischia di far male al manifatturiero e all’agroalimentare”, cui l’Italia e l’UE tenteranno di porre rimedio con misure compensative.