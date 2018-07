Conte a Washington per incontrare Donald Trump

editato in: da

(Teleborsa) – Dal dibattito sul futuro della NATO alla collaborazione nelle missioni di pace, senza dimenticare la questione dazi commerciali e quella delicatissima della realizzazione del gasdotto TAP (Trans Atlantic Pipeline). Questi i temi sul tavolo del bilaterale di Washington, dove alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump si prepara a incontrare il Premier italiano, Giuseppe Conte.

“A Washington assieme ai miei collaboratori e al mio staff, incontrerò il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump per un confronto con lui su varie tematiche che riguardano i nostri Paesi. Sarà un appuntamento molto importante. Non mancherò di aggiornarvi tempestivamente sugli sviluppi del nostro colloquio”, ha scritto Conte sulla sua pagina Facebook.

“La visita a Washington sarà l’occasione per rinnovare i profondi e storici legami di amicizia tra il popolo statunitense e quello italiano, per rinsaldare una relazione fondamentale per la sicurezza e la stabilità internazionale nei principali teatri – quali il Mediterraneo, l’Iraq e l’Afghanistan – e per intensificare la cooperazione tra i due Paesi nell’ottica della crescita economica di entrambi”, si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Il Premier arriva nella capitale americana dove solo pochi giorni fa il Presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker e Donald Trump hannotrovato un accordo sui dazi.

Il Presidente del Consiglio si prepara ad un incontro che servirà a a rafforzare l’asse tra l’esecutivo italiano e l’attuale amministrazione americana, in un momento in cui in Italia i malumori non mancano. Dopo mesi di silenzio, la linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione torna a conquistare le prime pagine dei quotidiani creando spaccature nel nuovo Esecutivo, mentre è bufera sulle nomine Rai e oggi 30 luglio riapre il quanto mai discusso tavolo sull’Ilva con il Sindaco di Taranto che è pronto a disertare il vertice.