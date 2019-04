Conte a Doha incontra l’Emiro del Qatar

editato in: da

(Teleborsa) – Visita ufficiale in Qatar per il premier Giuseppe Conte. Ricevuto a Doha dall’emiro Tamim bin Hamad Al Thani, il presidente del Consiglio ha visitato il Museo Nazionale e la nuova metro, la Red Line North, firmata da Salini Impregilo insieme a Ansaldo STS, società del gruppo Hitachi Rail.

Conte si è poi recato in un’altra struttura che porta la firma italiana di Salini Impregilo, lo stadio Al Bayt nella città di Al Khor che ospiterà la coppa del mondo FIFA nel 2022, passando infine a visionare il presidio Coldiretti per la prima volta ospitato all’interno dell’ipermercato Lulu Group.

In seguito ha inaugurato la sede della nuova ambasciata e l’istituzione del Comitato Qatar della Società Dante Alighieri alla presenza di una rappresentanza di imprenditori italiani e di una rappresentanza del contingente militare in Qatar e ha tenuto un punto stampa in cui ha affrontato diversi argomenti della politica nostrana.

Tra le prime dichiarazioni rilasciate alla stampa c’è la conferma dell’arrivo del dl crescita al Cdm di giovedì, anticipato dal pre-consiglio di oggi.

Da Doha è arrivata la sua richiesta al ministro dell’Economia Giovanni Tria di inserire il capitolo sul Fondo per i truffati dalle banche, tolto nell’ultima bozza. “C’è un impegno politico molto forte a procedere in modo rapido”, ha confermato ai cronisti. “Confido che ci siano le norme sui truffati dalle banche. Tengo personalmente a che queste norme siano adottate al più presto”.

In vista di possibili tensioni all’interno della maggioranza, Conte ha ribadito il suo invito a “tutti i ministri” perché stiano tranquilli: “Abbiamo obiettivi importanti, il Paese ci guarda”.