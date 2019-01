Conte a Davos: “un’Europa del popolo, fatta dal popolo per il popolo”

editato in: da

(Teleborsa) – Al World Economic Forum Giuseppe Conte si è espresso auspicando “un’Europa del popolo, fatta dal popolo per il popolo”. Il premier, citando le parole del 16esimo presidente americano Abraham Lincoln nel celebre Discorso di Gettysburgh del 1863, ha poi continuato: “E’ questa l’Europa che sogniamo. Un’Europa del popolo, fatta dal popolo e per il popolo. C’è una parola chiave attorno alla quale abbiamo costruito la nostra visione politica, e quella parola è proprio popolo”.

Parlando della moneta unica, invece, ha asserito che “a dispetto delle aspettative dei cittadini europei, la reale implementazione dell’euro è stata “molto diversa”: il prezzo della stabilità è stato “un crescente debito pubblico” e “la frugalità di bilancio ha frenato la crescita del PIL”.

Infine, sempre durante l’evento economico, il Presidente del Consiglio non ha nascosto la sua discordanza di visione rispetto l’accordo franco-tedesco e il fatto di ritenere che il seggio permanente dell’Onu debba andare alla Ue e non ai singoli stati membri. Una posizione ferma chiarita al termine di un pranzo avuto con i Ministri dell’Economia e degli Esteri, Tria e Moavero-Milanesi. “Parliamo tanto di ideali europei, ma poi bisogna essere coerenti, altrimenti non si è più credibili”, ha aggiunto sull’argomento.