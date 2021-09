Consumi, Osservatorio Findomestic: intenzioni d’acquisto in crescita per il terzo mese consecutivo

(Teleborsa) – Le intenzioni d’acquisto crescono da tre mesi consecutivi: l’Osservatorio Findomestic di settembre, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra, ha rilevato a fine agosto un incremento della propensione media d’acquisto del 3,9% che conferma un trend positivo in atto da fine giugno (+6,7%) e proseguito a luglio (+5,8%). Questo andamento coincide con quello che riguarda i principali indicatori di sentiment dell’Osservatorio: dall’inizio dell’anno ad oggi sono diminuiti dal 49 al 30% coloro che si dicono molto preoccupati per la situazione economica del Paese e dal 28% al 20% chi teme seriamente il contagio. Non solo, da gennaio 2021 sono scesi dal 20 al 13% gli italiani che dichiarano di avere un reddito fortemente impattato dall’emergenza sanitaria e dal 53 al 32% quelli che spendono meno rispetto al pre Covid. Anche perché il 67% degli intervistati, era il 58% a gennaio, dichiara di contare su un reddito stabile per il futuro. Dati, questi, che evidenziano un miglioramento del contesto e che sono alla base dell’incremento della propensione al consumo.

Non fidandosi ancora dei mezzi pubblici, gli italiani puntano sulla sicurezza per tornare a scuola e sul posto di lavoro utilizzando mezzi privati: cresce la propensione d’acquisto di e-bike (19,4%) e motocicili (+16,1%) così come quella di auto nuove (13,9%) che godono anche di un “effetto incentivi”. Il comparto della casa vive un momento “di stallo”: l’intenzione di impegnarsi in una ristrutturazione cala lievemente rispetto a fine luglio (-2,4%) ma resta dalla primavera scorsa su livelli mediamente superiori al 2021. Stabile anche la propensione all’acquisto di mobili e arredo (+0,3%) che da tre mesi si colloca comunque su un livello elevato, superato solo una volta, a febbraio, nel corso dell’anno.

Il rientro dalle ferie è il momento in cui molti intervistati dichiarano di voler fare gli acquisti tecnologici che erano stati rimandati: ne beneficiano in particolare i segmenti “telefonia” (+13,3%) e tablet/ebook (+4%), mentre PC e accessori rimangono sostanzialmente stabili (+0,2%). Durante l’estate molti italiani hanno avuto modo di riflettere e pianificare i prossimi acquisti per migliorare la propria prima e talvolta seconda casa appena utilizzata per trascorrere le vacanze estive. L’Osservatorio Findomestic di settembre ha rilevato intenzioni d’acquisto a +10,1% e +11,7% rispettivamente per piccoli e grandi elettrodomestici. Deciso incremento anche per l’elettronica di consumo (+11,5%) che gode in particolare dello slancio generato dal “Bonus TV” per favorire la rottamazione dei vecchi apparecchi.

L’avvicinarsi dei mesi invernali porta molti italiani a pensare di rinnovare i propri impianti di riscaldamento e di rendere la propria abitazione più efficiente dal punto di vista energetico. A fine agosto la propensione all’acquisto di impianti fotovoltaici è stata rilevata in aumento del 3,2% rispetto al mese precedente, del 2,9% quella per impianti solari termici e del 7,5% per stufe o caldaie. Il comparto del tempo libero registra questo mese forti flessioni delle intenzioni d’acquisto per il segmento viaggi e vacanze (-17,1%) e le attrezzature per il fai da te (-10,2%). L’Osservatorio Findomestic di settembre ha invece riscontrato una diffusa intenzione di continuare anche dopo l’estate ad acquistare attrezzature e abbigliamento sportivi (+5,5% rispetto a fine luglio).