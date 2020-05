Consumi, lockdown “spinge” frutta e verdura

editato in: da

(Teleborsa) – La forzata permanenza degli italiani fra le mura domestiche nelle lunghe settimane del lockdown ha messo il turbo al consumo di frutta e verdura fresca e trasformata.

Un italiano su due ha infatti modificato gli acquisti in questo periodo, con un forte aumento delle quantità consumate (circa un italiano su tre) – mentre sul fronte opposto solo il 15% dichiara di aver diminuito i consumi. Lo rileva il Focus sui consumi domestici di ortofrutta dell’osservatorio “The world after lockdown” di Nomisma e Crif, che analizza l’impatto della pandemia Covid-19 sulle vite dei cittadini, grazie al coinvolgimento di un campione di 1.000 italiani responsabili degli acquisti (18-65 anni).

Le dinamiche dei consumi di ortofrutta riflettono quanto accade all’intero paniere alimentare, in aumento per il 23% delle famiglie, mentre si assiste ad un calo diffuso per le spese rimandabili quali abbigliamento (38% delle famiglie ha ridotto gli acquisti) e arredamento (35%

(Foto: Enrico Massidda)