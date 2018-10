Consumi fermi: Confcommercio stima rallentamento PIL a ottobre

editato in: da

(Teleborsa) – Confcommercio poco ottimista sulla crescita dell’Italia. Per ottobre 2018 l’Ufficio Studi della Confederazione stima una variazione nulla del PIL a livello mensile e una crescita tendenziale dello 0,7%, in rallentamento rispetto allo 0,8 di settembre. Per il terzo trimestre 2018, invece, le attese sono per un aumento dello 0,1% in termini congiunturali, mentre il tasso di crescita tendenziale si attesterebbe allo 0,9%.

Non aiuta la scarsa propensione alla spesa da parte degli italiani: a settembre l’indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) è diminuito dello 0,3% in termini congiunturali e cresciuto della stessa percentuale rispetto allo stesso mese del 2017. “La domanda delle famiglie continua a non imboccare un sentiero di crescita consolidato. In termini di media mobile l’evoluzione degli ultimi mesi segnala una stabilizzazione della domanda“, rileva l’Ufficio Studi.

La diminuzione dello 0,3% registrata in termini congiunturali dall’ICC, che segue l’aumento dello 0,7% di agosto, è sintesi di una variazione dello 0,5% della domanda relativa ai servizi e di una flessione dello 0,6% di quella per i beni.

L’aumento tendenziale dello 0,3% è invece sintesi di un’evoluzione positiva della domanda relativa ai servizi (+2%) e di una flessione dello 0,4% della spesa per i beni.

Dal fronte prezzi, per ottobre 2018 Confindustria stima, rispetto a settembre, un aumento dello 0,3%. Nel confronto con lo stesso mese del 2017 la variazione dei prezzi dovrebbe collocarsi al +2%, in aumento rispetto al dato di settembre (+1,5%). Sull’andamento del mese pesano le dinamiche degli energetici, regolamentati e non, i cui prezzi risentono in misura significativa delle tensioni sul petrolio.