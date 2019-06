Consumi, Coldiretti: “Spesa alimentare più bassa di 10 anni fa”

editato in: da

(Teleborsa) – La spesa alimentare degli italiani nel 2018 è stata di 5.544 all’anno per famiglia con un calo di ben 156 euro rispetto a dieci anni fa. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi alla spesa delle famiglie dai quali emerge che l’incidenza della spesa alimentare sul totale è del 18%.

Si assiste complessivamente – sottolinea la Coldiretti – ad un taglio della spesa degli italiani del 3% nel corso del decennio ma cambia anche la composizione del carrello con l’ortofrutta che diventa la maggiore voce di spesa per un importo di 1.260 euro all’anno per famiglia e sorpassa la carne con 1.176 euro mentre al terzo posto sul podio sul podio pane e pasta con 912 euro all’anno.

Sul cibo in Italia si assiste in realtà – continua la Coldiretti – ad una polarizzazione nei consumi con un numero elevato di cittadini che si rifugia nei discount low cost mentre chi può cerca di dare un contenuto etico e salutistico ai propri acquisti con l’aumento nel carrello del biologico, del prodotto locale e a chilometri zero, magari acquistato direttamente dal produttore nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica.

Nonostante il contenimento che si è verificato nel decennio la spesa alimentare – conclude la Coldiretti – rappresenta, dopo l’abitazione, la voce più importante nel budget familiare.