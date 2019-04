Consulenti finanziari, raccolta positiva per 2,6 miliardi a febbraio

editato in: da

(Teleborsa) – Raccolta netta positiva per 2,6 miliardi di euro per le reti di consulenti finanziari a febbraio. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto di Assoreti, l’associazione che rappresenta le reti di consulenti abilitati a operare fuori sede, un camipone di oltre 23 mila professionisti, secondo cui si registra così una crescita del 21,1% rispetto al mese precedente.

Gli investimenti netti sui prodotti del risparmio gestito risultano, nel complesso, nuovamente positivi per 937 milioni di euro, grazie ai premi netti assicurativi, mentre il saldo delle movimentazioni sui prodotti in regime amministrato è positivo per 1,7 miliardi di euro, ma in calo congiunturale del 29,6% principalmente per effetto dei minori volumi di raccolta di liquidità.

Le risorse destinate al comparto assicurativo/previdenziale ammontano a poco meno di 1,2 miliardi di euro, valore triplicato rispetto ai risultati del mese precedente.

Le dinamiche di crescita si riscontrano su tutte le tipologie di prodotti assicurativi: i premi netti confluiti sulle polizze vita tradizionali si attestano su un valore complessivo di 923 milioni di euro (+145%), mentre le unit linked ed i prodotti multi-ramo, dopo i bilanci negativi del mese di gennaio, registrano flussi netti positivi rispettivamente per 156 milioni e 33 milioni.

La raccolta netta realizzata attraverso la distribuzione diretta di quote di OICR è negativa per 144 milioni di euro (-393 milioni a gennaio). Il saldo delle movimentazioni effettuate sulle gestioni patrimoniali individuali è negativo per 87 milioni di euro (-205 milioni a gennaio). La raccolta netta realizzata sui titoli in regime amministrato è pari a 816 milioni di euro, con una flessione congiunturale del 4,3%.