Consorzio Bouygues Travaux Publics, Saipem e Boskalis selezionato per fondamenta offshore wind farm Fecamp

editato in: da

(Teleborsa) – Bouygues Travaux Publics (leader al 40,5%) in consorzio con Saipem (40,5%) e Boskalis (19%) si sono aggiudicati il lavoro di progettazione, costruzione e installazione di 71 strutture a gravità (GBS – Gravity Base Structures) in cemento come base per il parco eolico offshore Fécamp in Normandia, Francia. L’aggiudicazione è stata fatta da parte di EDF Renewables, Enbridge Inc. e wpd Offshore. Il contratto ha un valore complessivo di 552 milioni di euro.

Il parco eolico offshore sarà situato tra 13 e 22 chilometri al largo della costa di Fécamp in Normandia. Le 71 turbine eoliche saranno collegate alle fondazioni a gravità installate sul fondo del mare a profondità comprese tra 25 e 30 metri.

Bouygues, in qualità di leader del consorzio, e Saipem, all’interno del consorzio, hanno il compito di progettare, costruire e installare sul fondale marino 71 fondazioni a gravità con un peso individuale fino a 5.000 tonnellate necessarie per garantire la stabilità delle turbine eoliche da 7 MW. Boskalis ha il compito di progettare e preparare le fondamenta dei fondali rocciosi prima dell’installazione delle GBS, nonché la protezione e la zavorra delle GBS dopo l’installazione sul fondo del mare.

Le fondamenta saranno costruite nel cantiere per i lavori marittimi di Bougainville nel Grand Port Maritime di Le Havre e saranno trasportate a mezzo chiatta al sito del parco eolico offshore. I lavori, che inizieranno a giugno, dovrebbero essere completati entro la fine del 2022. La messa in servizio e l’avvio operativo del parco eolico sono previsti per il 2023.

Con una potenza complessiva di circa 500 MW, il parco eolico offshore Fécamp sarà in grado di produrre l’equivalente del consumo di elettricità domestico di circa 770.000 persone, che rappresentano oltre il 60% degli abitanti del dipartimento della Senna Marittima.

Per realizzare questo progetto, EDF Renewables ha selezionato aziende riconosciute a livello internazionale nei settori dell’ingegneria civile e delle costruzioni, dragaggio, installazione offshore e lavori marittimi. Con questa combinazione unica di competenze, i partner del consorzio confidano di portare a termine il lavoro con successo e di contribuire al programma di diversificazione del mix energetico del governo francese.