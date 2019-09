Consob, Web: oscura 3 siti che offrono abusivamente servizi finanziari

editato in: da

(Teleborsa) – La Consob si avvale dei nuovi poteri derivanti dal “Decreto crescita” per perseguire i siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. In base a questo, l’autorità può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Nel dettaglio la Consob ha ordinato l’oscuramento di tre siti. Colpiti dal provvedimento infatti Globalix Ltd (www.globalix.com), Lion Finance Ltd (cfd2fx.com) e Next Trade Ltd (www.olympusmarkets.com).

Nonostante siano in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, l’operazione potrebbe richiedere alcuni giorni per definirsi completata.