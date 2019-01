Consob, trovata intesa su Marcello Minenna

editato in: da

(Teleborsa) – Non uscirà dal Consiglio dei Ministri in programma questa sera, giovedì 17 gennaio, ma c’è un nome che incassa il placet pubblico di Matteo Salvini che, rispondendo ai giornalisti che lo hanno interrogato sulla designazione del Capo dell’organismo di controllo sulla Borsa, ha detto: “L’accordo tra Lega e M5S c’è, non abbiamo altri accordi da raggiungere”. E a chi gli chiede se l’intesa è sul candidato M5s Marcello Minenna, risponde: “Assolutamente sì”.

Il Vicepremier leghista si mostra ottimista anche sul cosiddetto “decretone”, il provvedimento che deve dare vita alle due misure centrali della manovra e del contratto di governo – Reddito di cittadinanza e Quota 100 – che dovrebbe vedere la luce entro la giornata. “In Cdm andrà tutto liscio, conto duri mezz’ora”, ha aggiunto Salvini, dopo il question time.

Poco prima, sempre in Parlamento, il Ministro dell’Economia Giovanni Tria, auspicando che la nomina possa “avvenire il prima possibile”, ha sottolineato che “c’è un dibattito, le regole dicono che la nomina avviene su proposta del presidente del Consiglio e poi spetta al capo dello Stato la nomina”.