Consob, Savona Presidente: via libera della Commissione Finanze della Camera

(Teleborsa) – Con 34 voti favorevoli, 11 contrari e nessun astenuto, via libera, con ampia maggioranza, della Commissione Finanze della Camera alla nomina di Paolo Savona alla presidenza della Consob. La commissione Finanze del Senato si era già espressa favorevolmente nelle settimane scorse.

Un nome, quello di Savona che è stato spesso al centro della cronaca negli ultimi mesi: 82 anni, era stato inizialmente indicato dalla Lega come Ministro dell’Economia del Governo gialloverde, incarico sfumato per le posizioni molto critiche dell’economista nei confronti dell’euro e dell’Ue. Savona era dunque entrato a far parte dell’esecutivo come Ministro degli?Affari europei, poltrona poi abbandonata per la guida della Consob.

“PROTEZIONE DEL RISPARMIO” – Quali saranno le prossime mosse? Nell’audizione di ieri, Savona aveva anticipato che, in caso di ok alla nomina, avrebbe puntato a “proteggere il risparmio, mobilitarlo per la crescita, minimizzare il rischio”, senza necessariamente “aumentare i poteri delle autorità di controllo”.