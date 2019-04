Consob, Savona: “Necessario continuo aggiornamento delle regole per i mercati”

editato in: da

(Teleborsa) – Nel capoluogo lombardo è in corso “Milano Capitali”, evento che richiama a sé tutti i più importanti esponenti del mondo finanziario nostrano e globale. Tra i tanti big dell’economia dei mercati che ne hanno preso parte, tra più illustri spicca il Presidente della Consob, il quale, durante il suo intervento al convegno, ha spiegato che la primaria necessità è un upgrade per quel che riguarda la regolamentazione del settore visto il suo essere in continuo divenire.

“Le regolamentazioni – ha ribadito Savona nello speech dedicato alla giornata – sono in continua evoluzione e nell’ambito dell’economia emerge chiaramente che il mercato prima o poi è in grado di aggirarle, è un inseguimento continuo, per cui attraverso le norme la protezione del risparmio non illudiamoci non avverrà mai, mai come dovrebbe. D’altronde – ha poi concluso il Presidente Consob – il risparmio non ha solo funzioni di incanalarsi verso le varie forme di attività come il finanziamento dello sviluppo e le attività di investimento il risparmio ha anche un aspetto di solidità sociale”.