Consob, proroga di 3 mesi per obblighi di trasparenza

(Teleborsa) – La Consob ha deciso di prorogare per 3 mesi – dal 12 luglio 2020 sino al 12 ottobre 2020, salvo revoca anticipata – il rafforzamento degli obblighi di trasparenza sulle variazioni delle partecipazioni rilevanti e previsto di rendere noti gli obiettivi di investimento per le società ad azionariato particolarmente diffuso al superamento di una determinata soglia per un periodo relativo ai successivi sei mesi.

Lo rende noto la stessa Consob in un comunicato in cui specifica che la proroga è avvenuta con delibera n. 21434 dell’8 luglio 2020.

Il prolungamento della misura, prosegue la nota, si è resa necessario “per via della perdurante situazione di incertezza circa l’evolversi della situazione economico-finanziaria generata dall’epidemia Covid-19”.