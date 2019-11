Consob, oscurati altri sei siti che offrivano abusivamente servizi finanziari

editato in: da

(Teleborsa) – Nell’ambito dei nuovi maxi poteri concessi dal Decreto Crescita, Consob ha oscurato 6 nuovi siti che offrono abusivamente servizi finanziari. In base ai nuovi poteri, infatti, l’Authority può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

L’elenco dei siti oscurati: Waltika Partners Ltd (https://imperial-finance.io); CobraCFD Ltd (http://www.c0bracfd.com e http://www.cobracfd.biz/it); Alfa Financial, Zurich Corporation e lsystems LTD (https://web.zurichcorporation.com); Energy Capital Group Eood (www.omegafx.io); Crypto Consultancy Ltd (www.cfmcapital.com).

Sale così a 83 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti.