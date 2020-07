Consob, oscurati altri 8 siti web di servizi finanziari abusivi

editato in: da

(Teleborsa) – La Consob ha ordinato l’oscuramento di 8 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

Come spiega la stessa Commissione nazionale per le società e la Borsa in una nota, si è avvalsa dei poteri derivanti dal decreto crescita, in base a cui può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Sale, così, a 247 il numero dei siti complessivamente oscurati a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata di tale potere.

Gli ultimi 8 siti per cui ha disposto l’oscuramento sono DevTech Holding (sito internet swissglobalpro.com), Profx700 Limited (sito internet http://www.profx700.com),”Euronovafxasset” (sito internet euronovafxasset.com), Meg Trans Ltd e Roi Stock Limited (sito internet http://www.raxtrade.com), “Trade Idea” e Netbit Services and Solutions Limited (siti internet http://www.tradeidea.co, https://elitetrading.co, secure.elitetrading.co e trading.elitetrading.co).

Sono in corso le attività di oscuramento e per motivi tecnici potrà richiedere alcuni giorni.