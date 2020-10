Consob, oscurati altri 5 siti web per offerta abusiva di servizi finanziari

editato in: da

(Teleborsa) – Offrivano abusivamente servizi finanziari. Per questo motivo la Consob, avvalendosi dei poteri derivanti dal “Decreto crescita” ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web. In base all’articolo 36 della legge n. 58 del 28 giugno 2019, la Consob può, infatti, ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

I siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento sono: Richemontson, Globalix Ltd, Astrica Ltd, Tradixa Ltd, e MyCapital. Con le nuove segnalazioni il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019 sale, così, a 295. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.