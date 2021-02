Consob oscura 6 siti abusivi e lancia “warning” su annunci web

editato in: da

(Teleborsa) – Consob mette in guardia i risparmiatori, con un’apposita Avvertenza (Warning), in merito alle campagne pubblicitarie svolte via internet che prefigurano la possibilità di ottenere significativi (spesso inverosimili) rendimenti finanziari a fronte del prospettato acquisto di azioni di note società internazionali del settore tecnologico e commerciale, di rinomate società calcistiche e/o di cripto-valute. Tali iniziative – si legge – “potrebbero essere finalizzate all’acquisizione di somme di denaro o di dati personali degli utenti”.

Ordinato, inoltre, l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito l’elenco: 4ex7 Ltd ( http://www.4ex7.live); “Octaviotradefx” e “Galore Pro” (https://octaviotradefx.com); Itm Solutions LLC (https://galore.pro e relativa pagina https://trading.galore.pro); “Finanza-Invest” (www.finanza-invest.com); “Billion Forex Ltd” ( https://billionforex.com); HBCMarket Ltd e Zentrale Zahlstelle Ltd ( http://www.hbc-marketsfx.com)

Sale, così, a 374 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.