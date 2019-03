Consob, ok della Commissione Finanze della Camera a nomina Savona

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo l’ok della commissione Senato alla nomina diPaolo Savonaalla presidenza della Consob, arriva anche il via libera della commissione Finanze della Camera.

I voti favorevoli sono stati 34 e 11 i contrari.

“Se la mia nomina è legittima, come mi è stato assicurato, sarò felice” di ricoprire questo ruolo, “altrimenti non brigherò, come non ho mai brigato, per entrare in carica”, ha dichiarato ieri, 6 marzo 2019, l’ex ministro degli Affari europei del Governo Conte.

La deliberazione definitiva spetta ora al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.