Consob, impatto Covid da evidenziare nelle relazioni finanziarie semestrali

(Teleborsa) – Lo scorso 9 aprile la Consob ha richiamato l’attenzione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti preposti sulla necessità di osservare i principi che presiedono al processo di produzione dell’informativa finanziaria, tenuto conto degli impatti che gli effetti connessi al Covid-19 possono avere con riferimento, in particolare, alle verifiche relative alla continuità aziendale nonché alle valutazioni delle attività (cd. impairment test).

Come evidenziato nelle rendicontazioni annuali e trimestrali pubblicate, spiega la Consob, le relazioni finanziarie semestrali “costituiscono, per la maggior parte degli emittenti, il momento nel quale saranno disponibili informazioni più compiute in merito agli effetti della pandemia da Covid-19”.

Con riferimento alla descrizione degli impatti dell’epidemia Covid-19 sul conto economico, prosegue la Consob, “gli emittenti dovrebbero fornire informazioni, anche su base quantitativa, in una nota unica del proprio bilancio intermedio, ciò al fine di far comprendere agli utilizzatori del bilancio il complessivo impatto della pandemia sui risultati economici del periodo”.

Da ultimo, in relazione all’informativa da riportare nelle relazioni intermedie sulla gestione, la Consob raccomanda agli emittenti di fornire, se disponibili, informazioni dettagliate e specifiche in relazione agli impatti, anche futuri, del Covid-19 sulla pianificazione strategica e sui target di piano, sulla performance economica, sulla situazione finanziaria e sui flussi di cassa. Particolare evidenza dovrà essere data alla descrizione delle misure adottate ovvero programmate per fronteggiare e mitigare gli impatti del COVID-19 sulle attività e sui risultati economici, indicando il relativo stato di implementazione.