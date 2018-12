Consob, Giorgetti: “Accelerare sulla nomina. La partita è in mano a Conte”

editato in: da

(Teleborsa) – “È da un pò di tempo che la Consob non ha il vertice e sarà il caso che venga fatto”. Per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, tenendo conto delle turbolenze dei mercati, è il caso di accelerare sulla nomina del presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il posto è vacante dallo scorso 13 settembre quando, dopo meno di cinque mesi, Mario Nava ha rassegnato le sue dimissioni in seguito alle pressioni della maggioranza di governo sull’incompatibilità tra il distacco triennale dagli uffici tecnici della Commissione europea (formula scelta da Nava al posto dell’aspettativa) e la guida dell’Authority che vigila i mercati finanziari.

E sulla candidatura di Marcello Minenna, sostenuta dal Movimento Cinque Stelle, Giorgetti ha commentato: “l’indicazione deve farla il presidente del Consiglio, di concerto con il Presidente della Repubblica, che controfirma la nomina. È Conte che ha in mano la partita e lui deve portarla in Consiglio dei ministri”.