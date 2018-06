Consob, Galateri: “Bel discorso Nava, condivido contenuti”

editato in: da

(Teleborsa) –

Dopo l’Assemblea annuale della CONSOB a Milano, Dino Sorgonà ha incontrato per Teleborsa Gabriele Galateri, al “vertice” di Assicurazioni Generali, che ha così commentato la relazione del Presidente Mario Nava: “Bel discorso. Ho molto apprezzato il suo intervento, sia per i contenuti sia per il tono con cui li ha espressi”.

Galateri ha poi fatto un cenno all’importanza della certezza degli obiettivi e come arrivarci ed ha citato alcuni aspetti cruciali della relazione: informazione finanziaria, estensione mercato azionario.