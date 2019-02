Consob, Di Maio: “Nomina dei vertici entro la prossima settimana...

editato in: da

(Teleborsa) – “Dobbiamo chiudere il prima possibile, la settimana che sta per cominciare è quella decisiva per Consob”. È quanto ha affermato, ieri sera, Luigi Di Maio lasciando l’Aula della Camera, rispondendo a una domanda sulla nomina dei vertici dell’organismo di controllo che regola la Borsa in Italia.

In pole per l’incarico sembra ci sia Marcello Minenna, che, in caso di nomina come presidente della Consob, si è detto pronto a dimettersi subito dalla carriera direttiva, nonostante la legge istitutiva preveda, per casi come il suo, l’aspettativa. Attualmente Minenna è, infatti, responsabile dell’ufficio Analisi Quantitative e Innovazione Finanziaria presso la Consob. Una decisione che, secondo fonti vicine a Minenna, l’economista avrebbe preso già a novembre quando “era stato indicato dai leader della maggioranza come prossimo presidente della Commissione”.

Ma la partita “tutta interna al Movimento Cinque Stelle”, secondo Il Fatto Quotidiano, non è affatto conclusa. In lizza ci sarebbero, infatti, anche i nomi di Luigi Zingales, possibile candidato alternativo a Minenna dal lato M5S, e di Anna Genovese, commissaria con la maggiore anzianità, che attualmente ricopre l’incarico di presidente vicaria, e che secondo il quotidiano starebbe “cercando la sponda del presidente del Consiglio Giuseppe Conte”.

La poltrona di presidente Consob è vacante dallo scorso settembre, quando l’ex presidente Mario Nava è stato oggetto di attacchi di Lega e M5S per la presunta incompatibilità tra il distacco dagli uffici tecnici della Commissione europea e la guida di una Authority nazionale.