Consob, cresce del 6,4% capitalizzazione Borsa in primo semestre 2019

(Teleborsa) – Nel I semestre 2019 si è registrato un aumento della capitalizzazione di Borsa e un calo dei volumi azionari scambiati. E’ quanto emerge dal nuovo Bollettino statistico della Consob.

La capitalizzazione di Borsa è in aumento del 6,4% e il rapporto fra capitalizzazione e PIL al 30% rispetto al 28,2% a fine 2018. In

calo il volume degli scambi di azioni (-27,9%) e di derivati azionari (-32,2%), rispetto al primo semestre 2018.

Si registra, inoltre, un aumento complessivo dell’utile netto delle società quotate in Borsa: le banche registrano un incremento dell’8,5% e le assicurazioni del 27,9%, a fronte di un calo del 6,8% per le società non finanziarie.

Salgono anche le emissioni di obbligazioni di banche italiane: in sensibile aumento le offerte pubbliche sul mercato domestico

(+33%) a fronte di un leggero calo delle offerte private riservate a investitori istituzionali (-1,6%). In diminuzione, invece, la raccolta di strumenti finanziari (-6,2%) e di prodotti assicurativi a prevalente contenuto finanziario (-42,2%).

Si verifica anche un calo complessivo dei volumi di attività relativi alla prestazione di servizi di investimento esecutivi (esecuzione ordini -22,6%, ricezione e trasmissione di ordini -2,2%) eccetto la negoziazione in conto proprio (+1,8%).

In crescita, infine, il patrimonio gestito da intermediari italiani (+7,9%) e il patrimonio degli oicr esteri collocati in Italia (+5,6%).