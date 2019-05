Consip, utile netto in crescita a 5,8 milioni nel 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Disco verde dell’Assemblea degli azionisti Consip al bilancio 2018, che si è chiuso con un utile netto pari a 5,8 milioni di Euro in crescita dell’11% rispetto al 2017.

Il margine operativo lordo dell’azienda partecipata al 100% dal MEF è risultato pari a 11,8 milioni di euro (+19% vs 2017). Da segnalare poi l’aumento degli investimenti, per un valore di 1,6 milioni di euro (+160% vs 2017).

Risultati positivi anche nella gestione operativa: cresce il valore degli acquisti su strumenti Consip (12,5 miliardi di euro, +31% su 2017), risparmi per 3,1 miliardi di euro (+18%).