Consip, gara da 463 milioni per 1.000 autobus destinati alla PA

(Teleborsa) – Nuova gara da 463 milioni di euro bandita da Consip per la fornitura alle PA di 1.000 autobus urbani di diverse dimensioni – corti, medi, lunghi – e alimentazione – diesel, metano, mild-hybrid, full-hybrid e full-electric – destinati alle amministrazioni centrali/locali e alle aziende di trasporto pubblico.

L’iniziativa ha durata una di 18 mesi. Consip ha comunicato che, tra i vantaggi dell’utilizzo dell’Accordo quadro all’interno di cui si inquadra il bando, “si evidenzia l’opportunità di disporre di più fornitori e di una maggiore ampiezza di gamma e la possibilità personalizzare la fornitura sulla base delle esigenze delle PA con colori, livree, equipaggiamenti aggiuntivi per il posto di guida e per il vano passeggeri, dispostivi di bordo in uso per il Tpl, Sistemi assistenza alla guida-Adas o l’impiego di un servizio di manutenzione full service”.

Due le opzioni di acquisto previste per le amministrazioni-clienti: “Nel caso di acquisto di autobus senza personalizzazioni specifiche, le PA potranno effettuare un ordine diretto, utilizzando per la scelta del fornitore un ‘comparatore’ messo a disposizione da Consip, che individua la migliore offerta dal punto di vista tecnico-economico, in relazione al prezzo e alle prestazioni dei veicoli (es. riduzione consumi ed esternalità ambientali, autonomia batterie per i veicoli full-electric, sistemi di sicurezza attiva e passiva, resistenza telaio, confort passeggeri); nel caso di acquisto di autobus con personalizzazioni specifiche, le P.A. potranno rilanciare con un appalto specifico il confronto competitivo fra gli aggiudicatari dell’Accordo quadro, selezionando il fornitore con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.