Consip chiude 2018 con forte crescita utile a 5,8 milioni

(Teleborsa) – Risultati in crescita per la Consip, la società integralmente controllata dal MEF che si occupa degli acquisti di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione.

Il 2018 chiude infatti con una crescita dell’utile netto d’esercizio dell’11% a 5,8 milioni di euro, un aumento del margine operativo lordo a 11,8 milioni di euro (+19%) e degli investimenti a 1,6 milioni di euro (+160%.

La Consip stacca anche un cospicuo assegno allo Stato, destinando al gettito una parte dell’utile conseguito (2,2 milioni), mentre i residui 3,6 milioni di euro sono stati destinati a riserva.

Il valore degli acquisti effettuati dalla PA attraverso Consip è pari a 12,5 miliardi di euro (+31%), mentre la gestione accentrata ha permesso agli uffici pubblici di conseguire risparmi per 3,1 miliardi di euro (+18%). Il valore delle gare bandite è di 8,9 miliardi di euro (+31%), mentre il valore delle gare aggiudicate è di 6,4 miliardi di euro (+49%).