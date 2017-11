Consiglio federale FIGC, Tavecchio a rischio. Tempi maturi per la meritocrazia?

(Teleborsa) – Sarà l’alba di un nuovo giorno per il calcio tricolore? O il sole tramonterà con il solito “accordicchio” all’italiana? Si riunisce oggi alle 12 il Consiglio federale della FIGC, con tante ombre sull’attuale numero uno della Federazione Carlo Tavecchio, disposto (forse) a rassegnare le dimissioni dopo esser stato alla guida dell’organizzazione dall’estate del 2014.

Oggi, a differenza di allora, quando la sua elezione fu per volere del “palazzo” ed in linea di continuità con l’establishment, l’umore è pessimo per la recentissima esclusione dell’Italia dai Mondiali di Russia 2018. E pare che Tavecchio sia anche disposto a dimettersi, dopo la figuraccia planetaria e per lo stato disastroso della Lega di Serie A e Serie B (entrambe commissariate).

Al di là della debacle della nostra Nazionale, il problema ha a che fare con la scelta fra meritocrazia e nepotismo, come Teleborsa aveva già messo in luce tre anni fa, auspicando un cambiamento vero e radicale a beneficio del “nuovo” della competenza e della meritocrazia.

Cosa succederà realmente oggi al Consiglio federale? Numericamente tutto dipenderà dal voto della lega Dilettanti, che si riunirà subito prima. Con i suoi sei voti, aggiunti ai tre della lega di Serie A, presieduta ad interim dallo stesso Tavecchio, la lega Dilettanti rappresenta il vero ago della bilancia per la riconferma o meno dell’attuale presidenza.

Quanto ai nomi, se ne fanno diversi: dall’ex presidente Demetrio Albertini, che però ha dalla sua la debacle brasiliana, a Pierluigi Collina, sostenuto a quanto pare dalla politica, ma c’è anche chi fa il nome di Cosimo Sibilia.