Consiglieri Comune Pescara visitano Aeroporto d’Abruzzo

editato in: da

(Teleborsa) – L’aeroporto d’Abruzzo sotto la lente dei consiglieri comunali di Pescara, componenti le Commissioni congiunte Cultura/Turismo e Grandi Infrastrutture, che hanno potuto visitarlo ed effettuare un sopralluogo ai cantieri dello scalo, accolti dai vertici di SAGA, società di gestione aeroportuale.

I consiglieri pescaresi, accompagnati dal presidente della SAGA, Enrico Paolini, hanno visitato sia l’aerostazione che il piazzale aeromobili per prendere visione dello stato dei lavori di riqualificazione, che interessano sia la parte interna che il lato esterno dell’aerostazione. Qualche ritardo nella consegna di alcuni lavori da parte della ditta che si è aggiudicata l’appalto non dovrebbe pregiudicare i programmi di SAGA, il cui presidente Enrico Paolini, si è detto fiducioso sulla possibilità che i tempi di ultimazione delle opere non si allunghino.