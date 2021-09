Connettività a bordo treno: incontro Governo – FS – operatori TLC

editato in: da

(Teleborsa) –

Garantire una connessione di qualità a bordo treno durante i propri viaggi di piacere, studio e lavoro, potenziandone la copertura anche nei tratti a maggiore criticità, come ad esempio il passaggio in galleria: questo l’argomento al centro dell’incontro che si è svolto ieri, martedì 7 settembre, convocato presso il Ministero dell’Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale.

Lo riporta FS News, testata giornalistica online del Gruppo, sottolineando che al tavolo hanno preso parte il titolare del dicastero, ministro Vittorio Colao, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, la Sottosegretaria allo Sviluppo Economico, Anna Ascani, l’amministratrice delegata di RFI (Gruppo FS) Vera Fiorani, e i principali operatori di telefonia mobile, tra cui TIM, Vodafone, WindTre, Iliad e Fastweb, al fine di avviare un tavolo di lavoro e confronto per venire incontro alle esigenze di viaggiatori e addetti ai lavori.

Il corretto e duraturo collegamento internet a dispositivi mobili, tablet e pc – si legge – “è da tempo al centro di interventi per il suo potenziamento sia a bordo dei treni che lungo l’infrastruttura ferroviaria. Tra gli obiettivi della riunione tra Governo, RFI e operatori TLC, quello di definire il perimetro delle iniziative necessarie per migliorare e portare a livelli di eccellenza internazionale la connettività voce e dati sui servizi ferroviari italiani, il tutto per facilitare la mobilità sostenibile e l’utilizzo del digitale nella vita personale e lavorativa dei passeggeri”.