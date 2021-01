Connessione Viasat sui voli Delta Airlines

editato in: da

(Teleborsa) – A bordo dei voli Delta Airlines i passeggeri saranno connessi in wifi con la tecnologia satellitare di nuova generazione di Viasat in banda Ka. L’iniziativa rappresenta lo sviluppo del progetto pilota di wifi gratuito lanciato dalla compagnia aerea nella primavera del 2019. I passeggeri avranno la possibilità di acquistare l’accesso wifi, che garantisce l’accesso veloce e offre l’opportunità di vedere in streaming l’intrattenimento di loro scelta durante il volo, e usufruire ancora della messaggistica mobile gratuita. tecnologia di nuova generazione per garantire ai passeggeri una connessione più veloce verso i loro siti preferiti, compresa la possibilità di vedere in streaming l’intrattenimento di loro scelta durante il volo.



La nuova tecnologia sarà inizialmente implementata sui nuovi A321ceo, 737-900ER e su alcuni 757-200, per un totale di oltre 300 aeromobili narrowbody.