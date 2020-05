Confturismo: a fine anno mancheranno 17 miliardi di surplus del settore

editato in: da

(Teleborsa) – Il Coronavirus cancellerà 17 miliardi di surplus generati dal turismo alla bilancia commerciale italiana. L’allarme lo ha lanciato Luca Patanè, presidente di Confturismo-Confcommercio, che ha commentato i dati del rapporto sul turismo internazionale presentato da Bankitalia, secondo cui il saldo della bilancia dei pagamenti turistica ha presentato nel mese di febbraio un surplus di 285 milioni, inferiore all’avanzo nello stesso mese dell’anno precedente (363 milioni).

“Questo è solo l’inizio – ha dichiarato Patanè – Quando, a fine anno, mancheranno alla bilancia commerciale italiana i 17 miliardi di surplus generati dal turismo nel 2019, in pratica un terzo del totale, allora finalmente ci si renderà conto dell’importanza del nostra settore, ma sarà troppo tardi“.

“A chi, oggi come sempre, propone misure per l’export comprendendo tutto tranne il turismo, a chi si ostina a non riconoscere il ruolo dei servizi, in particolare quelli turistici, nel sistema di esportazioni del nostro Paese, dedico questa amara considerazione – ha concluso il Presidente di Confturismo-Confcommercio – sperando che sia l’occasione per rinsavire”.

(Foto: Enrico Massidda)