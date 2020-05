Conftrasporto: crociere dimenticate, a rischio settore da 120mila posti di lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – Intervenire urgentemente nel settore crocieristico. È quanto sostenuto con determinazione da Confcommercio nell’audizione sul Turismo al Senato, evidenziando la necessità del supporto del Governo per la ripartenza delle crociere, consapevole del fondamentale apporto che il settore porta al turismo e al commercio di moltissime città italiane.

A ribadirlo oggi è stato invece il presidente di Federlogistica-Conftrasporto, Luigi Merlo, che invoca l’apertura di un tavolo per discutere il rilancio di un settore che occupa 120mila persone e fornisce significative commesse all’eccellenza nazionale della cantieristica navale che sarebbe, pertanto, gravemente penalizzata da una sua ritardata ripartenza.

“Il settore è totalmente ignorato seppure buona parte del destino della cantieristica navale italiana sia legato proprio a questo comparto – ha dichiara Merlo – Non ci sono sostegni dal ministero del Turismo e neppure da quello dei Trasporti”.

“Le compagnie si stanno organizzando con significativi investimenti per garantire crociere sicure e innovative – ha fatto presente il presidente di Federlogistica – ma hanno bisogno di risposte, a partire dalla necessità di confrontarsi al più presto per condividere il protocollo per la ripartenza“.

“Quest’anno in Italia sarebbero dovuti arrivare 13 milioni di passeggeri – ha ricordato Merlo – Inoltre, ci sono economie di alcune città, come Civitavecchia, che vivono di crocierismo e oggi sono in ginocchio“.