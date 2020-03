Confitarma, plauso ad AdSP Adriatico Meridionale per posticipo pagamento canoni e diritti portuali

editato in: da

(Teleborsa) – A nome di Confitarma e dei suoi associati, ringrazio Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, ed esprimo grande apprezzamento per la decisione di adottare i provvedimenti che posticipano il pagamento dei canoni e dei diritti portuali, in applicazione del Decreto Legge “Cura Italia”, estendendo i benefici anche a categorie non contemplate nel decreto stesso”. Lo ha dichiarato Mario Mattioli, Presidente della Confederazione Italiana Armatori.

Mattioli ha sottolineato come AdSP Mare Adriatico Meridionale sia la prima Autorità di Sistema Portuale che abbia adottato interventi per ridurre i costi di approdo delle navi. Interventi che solo pochi giorni fa Confitarma aveva caldeggiato nelle richieste alla Ministra De Micheli.

“L’auspicio – ha aggiunto il Presidente Mattioli – è che anche le altre Autorità di Sistema Portuale adottino simili provvedimenti per sostenere i collegamenti marittimi che, nonostante il calo dei traffici e le restrizioni, continuano a garantire l’approvvigionamento di merci, alimenti e medicinali e prodotti strategici per il Paese”.