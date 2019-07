Confitarma, Mattioli: “Importante il dialogo fra Italia e Unione Europea”

editato in: da

(Teleborsa) – Importante intervento a Genova da parte del presidente di Confitarma, Mario Mattioli, a margine della sessione Shipping Innovation & Finance sottolineando come “nella politica marittima è importante il dialogo fra Italia e Unione Europea, che purtroppo ha tempi lunghi”. Continuando, per quanto riguarda la possibile divisione fra proprietà e shipmanagement, Mattioli si è detto “favorevole, ma bisogna veritifare la compatibilità del quadro giuridico Europeo, legato ai ritardi drammatici legati al complessivo Sistema Italia.

Se si vuole mantenere la flotta italiana, per Mattioli bisogna “attuare una concreta sburocratizzazione, e non si può migliorare il sistema sulla base di norme vecchie ed obsolete“. Mario Mattioli conclude dicendo che “le aggregazioni fra aziende sono molto importanti per riuscire a dipingere realtà medio-piccole, tipiche del mondo marittimo italiano, verso realtà più complesse. La proposta, guardando al settore mare nel suo insieme, deve provenire dal cluster nel suo insieme, non solo da singole categorie“.

(Foto: Mario Mattioli, Presidente di Confitarma )