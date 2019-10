Confinvest, siglato accordo con Cassa di Risparmio di Saluzzo

editato in: da

(Teleborsa) – Confinvest , leader italiano come market dealer di oro fisico da investimento, rende nota la sottoscrizione di un accordo commerciale con Cassa di Risparmio di Saluzzo. L’accordo si inserisce nell’ambito della pluriennale collaborazione con il Gruppo BPER Banca e consentirà di integrare il servizio di intermediazione di oro fisico da investimento (monete e lingotti) nella gamma dei prodotti offerti dalla banca.

Giacomo Andreoli, Amministratore Delegato di Confinvest ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo siglato, che conferma il ruolo di Confinvest come partner di riferimento per gli intermediari finanziari che desiderano offrire alla propria clientela l’integrazione del portafoglio servizi con l’acquisto e vendita di oro fisico nella forma di monete e lingotti. La recente quotazione della nostra società ci consentirà di accelerare il percorso per offrire a tutti i nostri partner la possibilità di accedere all asset class oro attraverso modalità digitali innovative”.

Al momento il titolo di Confinvest a Milano segna +1,10% mentre l’oro vede una quotazione al grammo di 43,21 euro e un rialzo dello 0,48%