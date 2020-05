editato in: da

(Teleborsa) – Confinvest, lo specialista in oro e monete preziose, annuncia di aver ricevuto, in data odierna, dal Ministero dello Sviluppo Economico, il riconoscimento del Credito di Imposta previsto per l’IPO, per un ammontare di 372.856 euro. Un importo che risulta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute.