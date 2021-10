Confinvest, ricavi e margini in calo nel 1° semestre 2021

(Teleborsa) – Il CdA di Confinvest, market dealer di oro fisico da investimento e quotato su AIM Italia, ha approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. I ricavi sono stati pari a 14,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 19,9 milioni di euro del primo semestre del 2020. “Dopo un 2020 eccezionalmente positivo a causa della funzione di bene rifugio dell’oro in un momento di grande instabilità e incertezza – sottolinea la società – il mercato dell’oro è entrato in una fase riflessiva e gli operatori del mercato hanno alleggerito parte delle posizioni accumulate nei primi 8 mesi dell’anno, con un conseguente calo sia del prezzo che degli scambi”.

L’EBITDA si attesta a 37 migliaia di euro, rispetto a 1,02 milioni di euro nei primi sei mesi del 2020. L’utile netto si attesta a -65 migliaia di euro, rispetto a 669 migliaia di euro dello stesso periodo dello scorso anno, dopo imposte per 5 migliaia di euro (315 migliaia di euro nel primo semestre 2020). La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per 0,12 milioni di euro (cash positive per 2,72 milioni di euro al 31 dicembre 2020).



“La nostra struttura patrimoniale continua a rimanere molto solida e garantisce le risorse finanziarie per supportare le iniziative di ulteriore crescita che si intendono portare avanti – ha commentato il presidente Roberto Binetti – Su questi presupposti si basa la volontà di continuare a sviluppare la nostra soluzione Fintech Conto Lingotto, che dopo il lancio commerciale verificatori lo scorso anno sta, ora, proseguendo il suo sviluppo tecnico-commerciale, sia tramite il perfezionamento delle sue funzioni sia attraverso l’integrazione con altri player del mercato”.

