Confinvest, nel 2019 ricavi +84% a 27 milioni

(Teleborsa) – Confinvest ha chiuso l’esercizio al al 31 dicembre 2019 con ricavi pari a circa 27 milioni di euro, +84% rispetto a 14,7 milioni di euro al 31 dicembre 2018. “Il significativo incremento – spiega una nota – è attribuibile al costante sviluppo del piano strategico basato su un approccio multicanale e sull’introduzione di nuovi servizi per i clienti”.

La società precisa che “il fatturato 2019 non include ricavi generati dal modello di business Conto Lingotto, il quale potrà fornire un ulteriore boost alla crescita di fatturato e margini nei prossimi esercizi. Il progetto Conto Lingotto in fase di sviluppo e i primi test della applicazione mobile sono stati avviati a dicembre 2019”.

“Il 2019 è stato un anno significativo per Confinvest. La quotazione in Borsa ha segnato un passaggio fondamentale per la realizzazione della strategia di crescita pianificata nel nostro piano industriale – ha commentato Giacomo Andreoli, Amministratore Delegato di Confinvest -. La visibilità ottenuta con la quotazione, unitamente al ritorno del mercato toro sull asset class oro, ha permesso a Confinvest di raggiungere un risultato significativo. Un fatturato superiore ai 27 Milioni di Euro la conferma di come la nostra linea strategica intrapresa sin dal 2017 sia nella giusta direzione. La crescita dei prezzi dell oro nel 2019, anno durante il quale si sono registrate performance molto positive sulle principali asset class equity, un segnale molto importante: questo scenario offre solide basi per una nuova e consistente ascesa dei prezzi dell’oro nei prossimi anni”.

Confinvest, è leader italiano come market dealer di oro fisico da investimento.